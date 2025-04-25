x
25 апреля 2025
|
последняя новость: 07:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2025
|
25 апреля 2025
|
последняя новость: 07:47
25 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

БАГАЦ велел правительству заново рассмотреть вопрос расширнения электростанции в Хадере

Верховный суд/БАГАЦ
Инфраструктура
время публикации: 25 апреля 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 07:35
БАГАЦ рекомендовал правительству заново рассмотреть вопрос расширения электростанции в Хадере
AP Photo/J. David Ake

Судьи Дафна Барак-Эрез, Офер Гроскопф и Яэль Вильнер отметили, что процесс принятия решения об отмене расширения был проблематичным, и что у министров есть право принимать решение на основании реальных данных.

Позиция суда основана на показаниях правительственных экспертов, полностью опровергших утверждения министра энергетики Эли Коэна, на основании которых принималось решение.

Судьи дали понять, что если правительство не назначит дату заседания самостоятельно, то суд будет вынужден вынести соответствующее решение.

Напомним, что проект расширения электростанции в Хадере был утвержден всеми инстанциями, как необходимый для предотвращения энергетического коллапса в центре страны, однако в последний момент по инициативе Коэна был заблокирован.

На заседании, на котором строительство было отменено, произошел конфликт между Коэном и министром внутренних дел Моше Арбелем. Согласно источникам, присутствовавшим на заседании, Коэн заявил Арбелю: "У меня есть праймериз, а у тебя нет, и я не стыжусь признаться в этом".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 апреля 2024

Правительство отменило планы строительства новой электростанции в Хадере
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 марта 2024

Утверждено строительство новых электростанций в центре Израиля