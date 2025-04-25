БАГАЦ велел правительству заново рассмотреть вопрос расширнения электростанции в Хадере

Судьи Дафна Барак-Эрез, Офер Гроскопф и Яэль Вильнер отметили, что процесс принятия решения об отмене расширения был проблематичным, и что у министров есть право принимать решение на основании реальных данных.

Позиция суда основана на показаниях правительственных экспертов, полностью опровергших утверждения министра энергетики Эли Коэна, на основании которых принималось решение.

Судьи дали понять, что если правительство не назначит дату заседания самостоятельно, то суд будет вынужден вынести соответствующее решение.

Напомним, что проект расширения электростанции в Хадере был утвержден всеми инстанциями, как необходимый для предотвращения энергетического коллапса в центре страны, однако в последний момент по инициативе Коэна был заблокирован.

На заседании, на котором строительство было отменено, произошел конфликт между Коэном и министром внутренних дел Моше Арбелем. Согласно источникам, присутствовавшим на заседании, Коэн заявил Арбелю: "У меня есть праймериз, а у тебя нет, и я не стыжусь признаться в этом".