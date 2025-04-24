Нетаниягу решил, что новый аэропорт будет в Негеве, но не возле "Неватим"

По итогам состоявшегося в четверг, 24 апреля, совещания премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение, согласно которому вспомогательный международный аэропорт будет строиться в Негеве, а не в Изреэльской долине.

Соответствующее заявление было сделано им совместно с министром транспорта Мири Регев и заместителем министра Альмогом Коэном.

Вместе с тем, Нетаниягу велел Регев и министерству обороны, выступающему против строительства аэропорта возле базы ВВС "Неватим", в течение месяца представить альтернативную локацию.

Напомним, что все создававшиеся до сих пор комиссии раз за разом указывали, что лучшим местом для строительства аэропорта является база ВВС "Рамат Давид" в Изреэльской долине.