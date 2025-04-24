x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 23:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 23:58
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Нетаниягу решил, что новый аэропорт будет в Негеве, но не возле "Неватим"

Инфраструктура
время публикации: 24 апреля 2025 г., 23:03 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 23:03
Нетаниягу решил, что новый аэропорт будет в Негеве, но не возле "Неватим"
AP Photo/Mike Stewart

По итогам состоявшегося в четверг, 24 апреля, совещания премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение, согласно которому вспомогательный международный аэропорт будет строиться в Негеве, а не в Изреэльской долине.

Соответствующее заявление было сделано им совместно с министром транспорта Мири Регев и заместителем министра Альмогом Коэном.

Вместе с тем, Нетаниягу велел Регев и министерству обороны, выступающему против строительства аэропорта возле базы ВВС "Неватим", в течение месяца представить альтернативную локацию.

Напомним, что все создававшиеся до сих пор комиссии раз за разом указывали, что лучшим местом для строительства аэропорта является база ВВС "Рамат Давид" в Изреэльской долине.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 апреля 2025

Мэры 12 городов севера требуют построить новый аэропорт в Изреэльской долине
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 марта 2025

По просьбе ЦАХАЛа Нетаниягу затормозил закон о строительстве аэропорта в Неватим
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 марта 2025

"Калькалист": оборонные структуры против строительства аэропорта в Негеве
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 января 2024

Министры решили продвигать два варианта строительства вспомогательного международного аэропорта