Экономика Калифорнии превзошла экономику Японии и стала четвертой по величине в мире

Согласно данным Международного валютного фонда и Бюро экономического анализа США, номинальный ВВП Калифорнии достиг $4,1 триллиона, превзойдя Японию с ее показателем в $4,02 триллиона. Таким образом, Калифорния теперь занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира, уступая только США ($29,18 трлн), Китаю ($18,74 трлн) и Германии ($4,65 трлн).

Штат с населением почти 40 миллионов человек не только является мировым центром технологий и индустрии развлечений, но также занимает лидирующие позиции в США по объему промышленного производства и сельскохозяйственной продукции.

Калифорния обогнала ведущие мировые экономики, показав рост в 6% в 2024 году. Новые данные, опубликованные на этой неделе, появились спустя шесть лет после того, как штат обошел Великобританию и занял пятое место в мировом экономическом рейтинге. Тем не менее губернатор Ньюсом выразил обеспокоенность, заявив, что политика администрации Трампа может поставить под угрозу экономические интересы Калифорнии.