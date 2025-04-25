x
25 апреля 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2025
|
25 апреля 2025
|
последняя новость: 11:02
25 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Ливан получил от Всемирного банка 250 млн долларов

время публикации: 25 апреля 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 10:56
Ливан получил от Всемирного банка 250 млн долларов
AP Photo/Mark Lennihan

Министр финансов Ливана Ясин Джабир сообщил о получении от Всемирного банка займа в размере 250 миллионов долларов, предназначенного для налаживания стабильной подачи электроэнергии.

Заем является частью программы международной помощи в размере 1 миллиард долларов, которую Бейрут должен получить на восстановление.

При этом по оценкам Всемирного банка, на послевоенное восстановление Ливану потребуются 11 миллиардов долларов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 апреля 2025

Решились ли власти в Ливане на разоружение "Хизбаллы"? Что заявлено и что делается