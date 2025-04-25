Ливан получил от Всемирного банка 250 млн долларов
время публикации: 25 апреля 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 10:56
Министр финансов Ливана Ясин Джабир сообщил о получении от Всемирного банка займа в размере 250 миллионов долларов, предназначенного для налаживания стабильной подачи электроэнергии.
Заем является частью программы международной помощи в размере 1 миллиард долларов, которую Бейрут должен получить на восстановление.
При этом по оценкам Всемирного банка, на послевоенное восстановление Ливану потребуются 11 миллиардов долларов.