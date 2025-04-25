Ливан получил от Всемирного банка 250 млн долларов

Министр финансов Ливана Ясин Джабир сообщил о получении от Всемирного банка займа в размере 250 миллионов долларов, предназначенного для налаживания стабильной подачи электроэнергии.

Заем является частью программы международной помощи в размере 1 миллиард долларов, которую Бейрут должен получить на восстановление.

При этом по оценкам Всемирного банка, на послевоенное восстановление Ливану потребуются 11 миллиардов долларов.