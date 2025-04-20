Решились ли власти в Ливане на разоружение "Хизбаллы"? Что заявлено и что делается

Возвращение контроля над оружием государству, то есть разоружение "Хизбаллы" и палестинских группировок, стало одной из главных задач президента и премьер-министра Ливана. До сих пор эта тема звучала в основном на уровне деклараций, но положить конец существованию вооруженных формирований внутри страны никто не решался. Удастся ли новым властям в Бейруте то, что их предшественники не могли или не хотели сделать на протяжении десятилетий, пока не знает никто. Новый президент действует очень осторожно, чтобы не спровоцировать новую гражданскую войну в Ливане, хотя США не прекращают оказывать давление на Бейрут, требуя ускорить процесс разоружения, в том числе рассчитывая использовать это в качестве метода давления на Тегеран.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Три десятилетия без решений

В четверг на заседании правительства Ливана был поднят вопрос о выполнении резолюции СБ ООН 1701, зафиксировавшей условия прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой" в 2006 году и ставшей основой для договоренностей о прекращении огня в 2024 году.

Среди главных тем в рамках этой дискуссии стал вопрос о восстановлении единоличного контроля государственных структур – армии и сил безопасности – над имеющимися в стране запасами оружия. "Цель состояла в том, чтобы прозондировать мнения различных министров, а не принять решение по этому вопросу", – пояснил ливанской газете L"Orient Le Jour источник, знакомый с ходом обсуждений. По сведениям издания, близкие к шиитскому тандему "Хизбаллы" и "Амаль" министры заявили, что готовы сотрудничать с государством, но приоритет должен быть отдан освобождению все еще оккупированных Израилем районов на юге Ливана. Министры из противоположного политического лагеря, связанные с христианской партией "Ливанские силы" во главе с Самиром Джааджаа, призвали к установлению шестимесячного графика для добровольного разоружения "Хизбаллы".

Проблема оружия в Ливане не решается с момента подписания "Таифского соглашения" в 1989 году, которое привело к окончанию гражданской войны в стране. В этом документе среди прочего есть требование роспуска всех вооруженных формирований на территории Ливана и передачи их оружия государству. Отсылка к "Таифскому соглашению" до сих пор звучит практически во всех резолюциях СБ ООН, включая 1701, и других документах, касающихся урегулирования ситуации в Ливане или вокруг Ливана – идет ли речь о внутренних проблемах или о ливано-израильском конфликте.

Большинство ливанских вооруженных формирований, связанных с теми или иными политическими силами, выполнили договоренности, достигнутые в Таифе. Исключением стали "Хизбалла" и палестинские группировки, сконцентрированные в лагерях беженцев на территории Ливана. Они заявили, что их оружие – это "оружие сопротивления" и необходимо для противостояния Израилю, чьи войска до 2000 года находились на территории Южного Ливана.

Впрочем, и после ухода израильских сил вопрос не был исчерпан. Граница между Израилем и Ливаном осталась не демаркированной и есть несколько районов, которые вызывают споры. Кроме того, существует проблема Ферм Шебаа, находящихся на стыке границ Израиля, Сирии и Ливана. В Израиле придерживаются позиции, что этот район принадлежит Сирии, а значит вопрос должен быть урегулирован в рамках мирных переговоров между Иерусалимом и Дамаском, если они когда-нибудь состоятся, и не попадает под действие каких-либо ливано-израильских договоренностей. Это же относится и к населенному пункту Раджар, который когда-то был сирийским, но сейчас по картам разделен между Ливаном и Израилем, хотя де-факто весь находится на израильской территории. Так или иначе все это служит "Хизбалле" предлогом для сохранения своих вооруженных формирований. И долгие годы противостоять ей никто не решался.

После ухода израильских военных в 2000 году "Хизбалла" получила контроль над югом Ливана и обрела лавры силы, которая "смогла победить Израиль". С тех пор влияние "Хизбаллы" в Ливане только росло. Что касается палестинских группировок, то они успешно пользовались отсутствием внимания к ним со стороны властей в Бейруте. Территория палестинских лагерей беженцев многие годы оставалось terra incognita для местных политиков. Никто не пытался решать существующие там проблемы. Кроме того, согласно негласным договоренностям, ливанские силы безопасности и армия практически никогда не входят на территорию лагерей, даже если там вспыхивают вооруженные конфликты между различными группировками, за исключением случаев, когда противостояние выливалось за пределы палестинских анклавов.

Первая попытка серьезно изменить ситуацию с оружием в стране была предпринята в 2006 году. Этот вопрос стал одним из центральных в рамках "национального диалога", начавшегося после ухода из Ливана сирийской армии и сил безопасности. Сирийцы пришли в Ливан в разгар гражданской войны и оставались там на протяжении 30 лет, до 2005 года. Дамаск оказывал существенное влияние на политическую жизнь в соседней стране, в том числе подвергая жестоким репрессиям тех, кто выступал против их присутствия в Ливане или против сил, с которыми он сотрудничал. Однако после убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири, в котором общественное мнение обвинило Дамаск, и вспыхнувших после этого массовых протестов, поддержанных США и Европой, сирийцы были вынуждены покинуть ливанскую территорию. Однако в итоге Ливан чуть не оказался на грани новой гражданской войны. В противовес антисирийским силам выступила "Хизбалла" и еще одно шиитское движение "Амаль".

Решить конфликт попытались путем "национального диалога", который растянулся на несколько лет и так и заглох без результата.

За это время "Хизбалла" втянула Ливан в новую войну с Израилем – в 2006 году, затем местные политики погрязли в бесконечном выяснении отношений и коррупции, что в том числе привело к экономическому коллапсу. Одновременно влияние "Хизбаллы" и стоящего за ней Ирана в Ливане стало практически тотальным. Впрочем, росло и народное недовольство их действиями. Пиком стал взрыв в порту Бейрута в 2020 году, в результате которого погибли сотни людей. Ответственность за произошедшее в Ливане возложили в том числе на "Хизбаллу", обвинив ее в хранении на портовых складах тонн аммиачной селитры. Однако выяснить все до конца и наказать виновных так и не получилось. Пять лет "Хизбалла" и связанные с ней силы делали все, чтобы препятствовать следствию. "Хизбалла" также всячески блокировала избрание нового президента Ливана после истечения полномочий ее союзника Мишеля Ауна, который возглавлял государство с 2016 по 2022 год.

В довершение картины "Хизбалла" вновь подставила ливанцев, вступив в войну с Израилем в октябре 2023 года в знак поддержки палестинцев в секторе Газы. Но в итоге все это обернулось против нее. Практически все ключевые фигуры в "Хизбалле", включая ее генсека Хасана Насраллу, были ликвидированы Израилем, был также нанесен существенный урон по военной инфраструктуре группировки и ее запасам оружия. Одновременно изменился региональный расклад. Падение режима Башара Асада в Сирии существенно повлияло на способность Ирана оказывать поддержку "Хизбалле". Да и сам Тегеран после потери влияния в Сирии и в свете усиления американского давления находится не в лучшей ситуации, чтобы сейчас серьезно заниматься внешними проектами.

США, Франция и Саудовская Аравия, ставшие гарантами прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой" в ноябре 2024 года, настояли на избрании нового президента Ливана, который устраивал бы их, а не Иран и его ливанских союзников. Так в январе к присяге был приведен генерал Жозеф Аун, а вслед за этим в Ливане появилось новое правительство во главе с Науафом Саламом, до этого бывшим председателем Международного суда ООН. Оба политика пообещали положить конец политическим дрязгам в Ливане, вывести страну из экономического кризиса и установить контроль государства над всеми сферами жизни, в том числе положить конец существованию негосударственных вооруженных формирований. И на это у них есть поддержка как части ливанского общества, так и внешних сил.

Осторожный президент

Впрочем, президент Жозеф Аун действует очень осторожно, подчеркивая, что вопрос разоружения "Хизбаллы" должен решаться в рамках диалога. Он даже старается по возможности не использовать термин "разоружение", и аккуратно говорит об этом как о возвращении всего оружия в стране "в руки государства". Процесс, по его словам, должен быть завершен в течение 2025 года. Об этом, в частности, Аун сказал в середине апреля в интервью катарскому медиа-холдингу "Аль-Араби аль-Джадид". При этом Аун изложил свое видение, как в будущем можно интегрировать членов "Хизбаллы" в ливанскую армию. И это тянет на сенсацию – впервые глава государства напрямую обсуждает идею роспуска "Хизбаллы".

Аун подчеркнул, что Ливан не будет копировать иракский опыт, когда проиранские группировки, объединенные в зонтичную структуру "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации"), были в полном составе включены в армию Ирака. Т.е. в армии Ливана не будет отдельного подразделения, состоящего только из бойцов "Хизбаллы". Вместо этого, как считает Аун, некоторые бойцы "Хизбаллы" смогут вступить в ряды ливанских Вооруженных сил, если у них есть соответствующая квалификация и они пройдут отбор. Именно так было с бойцами других ливанских вооруженных формирования по окончанию гражданской войны. Другой вопрос, как это будет воспринято в США, в Израиле, да и в самом Ливане среди противников "Хизбаллы".

Пока, по словам Ауна, он проинформировал заместителя посланника президента США на Ближнем Востоке Морган Ортагус, которая непосредственно занимается ливанским досье, что не хочет развязывать новую гражданскую войну, и поэтому просит оставить решение вопроса с "Хизбаллой" на усмотрение ливанских властей, т.е. не давить на них. Эти слова прозвучали после очередного приезда Ортагус в Бейрут в начале апреля, когда она заявила, что Вашингтон продолжает оказывать давление на правительство Ливана, чтобы оно завершило задачу по разоружению "Хизбаллы". По ее словам, "Хизбалла" – "это раковая опухоль, которую необходимо искоренить, если Ливан хочет исцелиться". И Аун, очевидно, не переубедил США. Спустя две недели после визита в Бейрут Ортагус в интервью саудовскому телеканалу Sky News Arabia подчеркнула, что "резолюция СБ ООН 1701 предусматривает разоружение "Хизбаллы" на всей территории Ливана". Там, как и в других документах, напрямую об этом не говорится, но есть ссылка на "Таифское соглашение" и последующие резолюции СБ ООН по Ливану.

Со своей стороны Аун концентрируется на том, что у него пока получается договариваться с "Хизбаллой". По его словам, результат взаимодействия "очевиден на местах", на юге Ливана и в долине Бекаа, где армия ведет работу по закрытию туннелей "Хизбаллы", а также конфискует и уничтожает ее склады вооружений, и это происходит без каких-либо препятствий со стороны группировки. "Я спрашиваю тех, кто критикует меня за желание разоружить "Хизбаллу" посредством диалога: что бы они сделали, если бы были на моем месте?", – сказал он в том же интервью "Аль-Араби аль-Джадид". Он также отметил, что, если американцы хотят, чтобы ливанские власти ускорили усилия по восстановлению контроля государства над всем оружием в стране, они должны оказать давление на Израиль. Речь о том, что израильские военные должны прекратить продолжающиеся несмотря на прекращение огня атаки, а также уйти из пяти стратегически важных точек на ливанской территории в районе границы. В Бейруте подчеркивают, что действия Израиля служат предлогом для "Хизбаллы" отказываться от диалога об оружии. Впрочем, есть и те, кто считает, что "Хизбаллу" ничто не исправит и она всегда будет искать предлоги сохранить свои вооруженные формирование, а значит и влияние на ливанскую политику, а не стать еще одной партией, как все.

Позиция "Хизбаллы"

""Хизбалла" отказывается сдать свое оружие ливанскому государству", – заявил в пятницу, 18 апреля, ее генсек Наим Касем. "Мы никому не позволим разоружить нас, и мы дадим отпор любому, кто этого потребует", – сказал он. Шейх Касем подчеркнул, что "соглашение о прекращении огня действует исключительно к югу от реки Литани". Он отметил, что руководство "Хизбаллы", проинформировала ливанские власти о своем отказе рассматривать вопрос о сдаче оружия, если Израиль полностью не уйдет с юга страны и не прекратит свои атаки.

Аналогично выступил в пятницу и глава отдела связи и координации "Хизбаллы" Уафик Сафа. Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы договориться о "стратегии обороны для защиты Ливана, а не в разработке стратегии о сдаче "Хизбаллой" своего оружия". По его мнению, "вместо того, чтобы требовать сдачи оружия сопротивления, необходимо вооружить ливанскую армию американским, российским или китайским оружием, чтобы она могла защитить свой народ. Это настоящая оборонительная стратегия". Сафа также подчеркнул, что "Хизбалла" придерживается соглашения о прекращении огня с Израилем, в том числе в таких вопросах, как демонтаж ее военной инфраструктуры к югу от реки Литани и передачи государству оружия, находящегося в этом районе. "Теперь армия забирает все, что находит. Это нормально, потому что найденное оружие либо было разбомблено израильтянами, либо находится в том состоянии, которое я бы назвал металлоломом", – сказал он.

Последняя цитата интересна тем, что демонстрирует настрой "Хизбаллы" – она уступает там, где терять уже нечего. И некоторые региональные эксперты считают, что заявления шейха Касема, Сафы, а также других функционеров от "Хизбаллы" адресованы скорее ее членам и сторонникам, а не ливанским властям или международному сообществу и преследуют цель подготовить их к неизбежным переменам. Некоторые эксперты также говорят о разногласиях внутри руководства "Хизбаллы" и его попытках поднять ставки в диалоге с руководством Ливана в надежде выторговать политические и экономические преференции. Не исключается, что оружие "Хизбаллы" может также стать разменной картой на переговорах между Ираном и США. Пока там идет речь только о ядерной сделке, но, как сказала Ортагус Sky News Arabia, "разоружение "Хизбаллы" – это часть политики максимального давления президента Дональда Трампа на Иран". На этом фоне отмечается, что заявления представителей "Хизбаллы" с угрозами и отказом от диалога по вопросу разоружения стали звучать именно на фоне начавшихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном – как раз между их первым и вторым раундом. И не случайно, что посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани не оставил без внимания тему разоружения, назвав это "явным заговор против стран". Т.е. речь не только о Ливане. "Когда страны уступают требованиям разоружения, они становятся уязвимыми для нападений и оккупации, как это произошло в Ираке, Ливии и Сирии", – сказал он. Видимо это касается и переговоров об ограничении ядерного потенциала Ирана и попыток США решить вопрос иранских ракет.

Сдвиги есть

В Ливане очень много сомнений и опасений, что тема разоружения "Хизбаллы" заглохнет также как и раньше. Но пока есть и надежда. В стране происходит многое из того, что раньше не могли представить. Так, согласно сообщениям СМИ, премьер-министр Ливана Наваф Салам поручил проверить информацию, что "Хизбалла" использует порт Бейрута для контрабанды оружия, в частности будет ужесточен досмотр грузов. Аналогичная ситуация и в аэропорту Бейрута. В частности, ливанские власти отказываются принимать грузы из Ирана, которые могут быть предназначены "Хизбалле".

Поднимается вновь вопрос и об оружии в палестинских лагерях. Раньше в рамках национального диалога в Ливане были договоренности, что палестинцы не будут выходить с оружием за пределы своей территории. Впрочем, и 20 лет назад с этим согласились далеко не все палестинские группировки, а уж до полной реализации дело и вовсе не дошло. Сейчас к этой теме возвращаются вновь. Источники в ливанских силах безопасности утверждают, что Народный фронт освобождения Палестины – Главное командование и ФАТХ аль-Интифада передали свои военные позиции и активы на востоке и севере Ливана армии и за пределами лагерей тема оружия исчерпана.

Однако власти в Бейруте могут пойти дальше в сотрудничестве с ливанским отделением Организации освобождения Палестины и ФАТХом, которые хотят оставить оружие внутри лагерей только в своих руках, как представителей официальной палестинской власти. Самостоятельно справиться с оружием других группировок они не могут. Кроме того, Бейруту нужно решить, что делать со складами ракет, которые

принадлежат ХАМАСу и "Исламскому джихаду". Эти склады были созданы на территории лагерей по соглашению с "Хизбаллой". И по всем этим вопросам также предстоит договариваться, а возможно и решать вопросы силой. Поводом для этого может стать информация, полученная ливанскими силами безопасности из Иордании, где местные власти разоблачили ячейку, занимавшуюся подрывной деятельностью. Некоторые из задержанных сообщили, что посещали Ливан для прохождения обучения по производству ракет и беспилотников. После этого стало известно, что ливанская военная разведка арестовала несколько палестинцев из лагерей на юге и севере Ливана, связанных с иорданской операцией и участием в ней ХАМАСа. Расследование продолжается, но как далеко оно зайдет пока неясно.

Кроме того, в Ливане все громче говорят о слабости "Хизбаллы" и смеются над ее попытками выглядеть грозной, как будто ничего не случилось. Еще одно очень знаковое решение властей – в данном случае муниципалитета Бейрута и МВД Ливана – убрать всю правительственную символику с улиц столицы, в том числе вдоль дороги, ведущей к международному аэропорту. Здесь еще недавно висели плакаты с лозунгами "Хизбаллы" и изображения командующего иранскими силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, ликвидированного американцами в 2020 году.

"Хизбалла" пытается принизить значимость этого решения, говоря, что оно согласовано с ними и в любом случае плакаты и лозунги были временными. Формально снятие плакатом не направлено против "Хизбаллы", так как свою символику в контролируемых ими районах развешивают многие партии. Однако для ливанцев случившееся очень показательно. Они воспринимают это как готовность новых властей вернуть контроль над всей страной и положить конец партийному и конфессиональному расколу. Все это не дает гарантий, что власти дойдут до конца с вопросом разоружения "Хизбаллы". Но, с другой стороны, раньше из уст национальных лидеров и не звучали тезисы о роспуске это вооруженной группировки, и никто не покушался на их символику.