Строительство самого высокого заброшенного небоскреба в мире возобновится спустя десятилетие

Ожидается, что строительство небоскреба Goldin Finance 117 высотой 597 метров, расположенного в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая, будет завершено к 2027 году, сообщает CNN. Проект оставался замороженным с 2015 года из-за серьезных финансовых проблем.

Когда строительство башни началось в 2008 году, 117-этажное здание должно было стать самым высоким небоскребом Китая. Грандиозное сооружение, спроектированное в форме трости, было усилено "мегаколоннами" для защиты от землетрясений и сильных ветров. По плану архитектурной фирмы P&T Group, верхние этажи предназначались для офисных помещений и роскошного пятизвездочного отеля с бассейном на крыше. Однако реализация проекта застопорилась после обвала китайского фондового рынка в 2015 году, что поставило под сомнение устойчивость компании-застройщика Goldin Properties Holdings из Гонконга. Ее основатель Пан Сутун, ранее входивший в число самых состоятельных бизнесменов Гонконга, впоследствии оказался в процессе ликвидации компании.

Согласно сообщениям СМИ, в новом строительном разрешении, сумма контракта в котором оценивается почти в 569 миллионов юаней, что составляет примерно 78 миллионов долларов, может быть исключено упоминание об уже несуществующей компании-застройщике из названия башни. При этом пока неизвестно, останутся ли прежние планы по использованию этого "супервысотного" небоскреба без изменений.

За последние десять лет заброшенные небоскребы, портящие городские пейзажи Китая, стали ярким проявлением кризиса в сфере недвижимости. В 2020 году Министерство жилищного строительства совместно с Национальной комиссией по развитию и реформам выпустили рекомендации, запрещающие возведение новых зданий выше 500 метров. Эта мера, судя по всему, была направлена на сдерживание спекулятивных инвестиций, которые часто лежали в основе подобных масштабных проектов.