Курс валют в Израиле 25 апреля 2025 года: доллар и евро значительно подешевели

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 25 апреля, валютные торги завершились значительным понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,987% и составил 3,612 шекеля за $1. Курс евро упал на 1,144% и составил 4,105 шекеля за €1.

Отметим, что за три последние дня курс доллара по отношению к шекелю снизился примерно на 3%, а курс евро – более чем на 4%.