Гендиректор минфина уйдет в отставку по личным причинам

Генеральный директор министерства финансов Шломо Хайзлер уведомил министра финансов Бецалеля Смотрича о намерении покинуть свой пост в начале 2025 года, после того, как проект государственного бюджета на 2025 год будет утвержден финансовой комиссией Кнессета.

Как сообщает "Глобс", Хайзлер, занимающий этот пост последние два года, намерен уйти по личным причинам. Возможность ухода он обсуждал еще летом этого года, когда восстанавливался от болезни.