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Экономика

Минфин объявил о повышении зарплат бойцам спецназа полиции

Полиция
Минфин
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 25 декабря 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 11:44
Минфин объявил о повышении зарплат бойцам спецназа полиции
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что согласовал с ответственным за зарплаты госслужащих и с финансовым управлением полиции Израиля повышение на 35% зарплат бойцов полицейского спецназа ЯМАМ.

Кроме того, бойцы спецназа будут получать премии за продление контракта.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал заявление Смотрича "жалкой попыткой пиара", призванной справиться с гневом полиции и службы тюрем из-за решения министерства финансов лишить повышения зарплат сотрудников этих организаций, участвовавших в военных действиях.

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