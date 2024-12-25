Минфин объявил о повышении зарплат бойцам спецназа полиции

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что согласовал с ответственным за зарплаты госслужащих и с финансовым управлением полиции Израиля повышение на 35% зарплат бойцов полицейского спецназа ЯМАМ.

Кроме того, бойцы спецназа будут получать премии за продление контракта.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал заявление Смотрича "жалкой попыткой пиара", призванной справиться с гневом полиции и службы тюрем из-за решения министерства финансов лишить повышения зарплат сотрудников этих организаций, участвовавших в военных действиях.