Суд: премии за резервистскую службу не учитываются при расчете алиментов
время публикации: 25 декабря 2024 г., 16:43 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 16:43
Ашдодский окружной суд по семейным делам отклонил иск женщины, требовавшей увеличить размер алиментов на ребенка, выплачиваемых ее бывшим мужем, поскольку в последний год его доход существенно вырос из-за премий за длительную резервистскую службу.
Судья Офра Гай постановила, что эти премии являются персональными и предназначены для резервистов, в том числе с учётом рисков, связанных с участием в войне.
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