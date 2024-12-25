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Экономика

Суд: премии за резервистскую службу не учитываются при расчете алиментов

Судебные решения
Резервисты
время публикации: 25 декабря 2024 г., 16:43 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 16:43
Суд: премии за резервистскую службу не учитываются при расчете алиментов
Michael Giladi/Flash90

Ашдодский окружной суд по семейным делам отклонил иск женщины, требовавшей увеличить размер алиментов на ребенка, выплачиваемых ее бывшим мужем, поскольку в последний год его доход существенно вырос из-за премий за длительную резервистскую службу.

Судья Офра Гай постановила, что эти премии являются персональными и предназначены для резервистов, в том числе с учётом рисков, связанных с участием в войне.

Экономика
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