Суд: премии за резервистскую службу не учитываются при расчете алиментов

Ашдодский окружной суд по семейным делам отклонил иск женщины, требовавшей увеличить размер алиментов на ребенка, выплачиваемых ее бывшим мужем, поскольку в последний год его доход существенно вырос из-за премий за длительную резервистскую службу.

Судья Офра Гай постановила, что эти премии являются персональными и предназначены для резервистов, в том числе с учётом рисков, связанных с участием в войне.