40 квадратных километров посевов пшеницы погибли из-за засухи

40 тысяч дунамов, засеянные пшеницей в ноябре 2024 года, придется обрабатывать заново, поскольку из-за засушливой погоды все посевы погибли.

Фонд страхования фермеров от стихийных бедствий выплатит фермерам компенсацию повторной посевной и потери доходов, однако объем местной пшеницы весной будет существенно меньше ожидаемого.

Зимний сезон 2024/2025 года на текущий момент выдается исключительно засушливым. В северных районах выпало от 40% до 60% среднесезонной нормы осадков, в прибрежной зоне – от 25% до 50%, а в северном Негеве и в Иудейских горах – менее 25%.

Для окрестностей Иерусалима это самая засушливая осень за последние 35 лет.