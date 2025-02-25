Депутату разрешили продвигать законопроект, выгодный ему и его семье

Комиссия Кнессета по этике разрешила депутату Сасону Гуэте ("Ликуд") продвигать частный законопроект, продлевающей порядок регулирования птицеводческой отрасли в Израиле до 2050 года.

Разрешение было дано, несмотря на то, что сам депутат владеет квотой на продажу яиц, а его двоюродный брат Ави Гуэта контролирует значительную часть рынка. Отец депутата Шимон Гуэта, недавно переизбранный на должность председателя регионального совета Маале-Йосеф, и один из его братьев также владеют квотами на продажу яиц, отмечает The Marker.

Следует отметить, что на текущий момент птицеводческая отрасль полностью регулируется государством, однако эта регуляция должна быть отменена в 2032 году.

Комиссия по этике постановила, что Гуэта не сможет голосовать за законопроект, когда он будет рассматриваться в экономической комиссии Кнессета, однако это ограничение не касается любых других этапов продвижения законопроекта.

Комиссия постановила, что хотя и существует конфликт интересов, в данном случае это разрешено, поскольку правила комиссии по этике прямо исключают "вопросы, касающиеся экономической отрасли, к которой принадлежит член Кнессета".