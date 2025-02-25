x
25 февраля 2025
|
последняя новость: 08:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 февраля 2025
|
25 февраля 2025
|
последняя новость: 08:04
25 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ШАБАК проверяет участие китайской компании в тендере на строительство трамвая в Иерусалиме

США
Китай
Инфраструктура
время публикации: 25 февраля 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 07:43
ШАБАК проверяет участие китайской компании в тендере на строительство трамвая в Иерусалиме
Moshe Shai/FLASH90

Общая служба безопасности (ШАБАК) и Штаб национальной безопасности (МАЛАЛ) проводят проверку по поводу участия государственной китайской корпорации CRRC в тендере на строительство "синей" ветки трамвая в Иерусалиме, сообщает 12-й канал ИТВ.

CRRC участвует в тендере вместе израильскими компаниями "Дения Сибус" и "Дан", и в случае победы на тендере должна будет поставить консорциуму трамвайные составы.

Корпорация уже не была допущена к тендеру на строительство одной из веток трамвая в Гуш-Дане. Тендерная комиссия пришла тогда к выводу, что заявка слишком дешевая за гранью экономической целесообразности.

Корпорация CRRC ранее была определена Пентагоном как китайская военная компания, хотя она работает и на территории США. В последние годы Вашингтон оказывает давление на Израиль с требованием сократить присутствие китайских корпораций в инфраструктурных проектах.

Стоит отметить, что накануне были объявлены результаты тендера на поставку ЦАХАЛу 10000 автомобилей для офицеров среднего звена. Ни одна из китайских компаний, участвовавших в тендере, не была включена в число победителей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Автомобили // 03 января 2023

Импорт автомобилей в 2022 году: два электромобиля в ТОП-10, Китай на третьем месте среди стран-поставщиков
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 сентября 2022

The Marker: США готовы расширить доступ Израиля к своим квантовым разработкам в обмен на ограничение экспорта технологий в Китай
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 сентября 2022

Суд отклонил иск китайских компаний, не допущенных к строительству трамвая в Тель-Авиве
// https://www.newsru.co.il/ // Недвижимость // 03 августа 2022

Утвержден план строительства метрополитена в Гуш-Дане