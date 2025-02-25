ШАБАК проверяет участие китайской компании в тендере на строительство трамвая в Иерусалиме

Общая служба безопасности (ШАБАК) и Штаб национальной безопасности (МАЛАЛ) проводят проверку по поводу участия государственной китайской корпорации CRRC в тендере на строительство "синей" ветки трамвая в Иерусалиме, сообщает 12-й канал ИТВ.

CRRC участвует в тендере вместе израильскими компаниями "Дения Сибус" и "Дан", и в случае победы на тендере должна будет поставить консорциуму трамвайные составы.

Корпорация уже не была допущена к тендеру на строительство одной из веток трамвая в Гуш-Дане. Тендерная комиссия пришла тогда к выводу, что заявка слишком дешевая за гранью экономической целесообразности.

Корпорация CRRC ранее была определена Пентагоном как китайская военная компания, хотя она работает и на территории США. В последние годы Вашингтон оказывает давление на Израиль с требованием сократить присутствие китайских корпораций в инфраструктурных проектах.

Стоит отметить, что накануне были объявлены результаты тендера на поставку ЦАХАЛу 10000 автомобилей для офицеров среднего звена. Ни одна из китайских компаний, участвовавших в тендере, не была включена в число победителей.