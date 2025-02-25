Hainan Airways возобновляет прямые рейсы в Пекин, Wizz Air возвращается на маршрут в Яссы

Китайская авиакомпания Hainan Airways объявила о возобновлении прямых полетов между Израилем и Пекином с 10 апреля 2025 года.

Hainan Airways на протяжении всей войны обслуживала рейсы в Шенцзен, однако прямые рейсы в Пекин были прерваны с началом войны.

Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Стоимость билетов – от 1059 долларов в двух направлениях.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет с 24 марта полеты из Израиля в румынский город Яссы. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.