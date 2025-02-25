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Экономика

Министерство труда сообщило об отмене субсидии на ясли для детей аврехов

Призыв ультраортодоксов
Компенсации и выплаты
Дети
время публикации: 25 февраля 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 18:39
Министерство труда сообщило об отмене субсидии на ясли для детей аврехов
Chaim Goldberg/Flash90

В соответствии с решением БАГАЦа и после указания министерства юстиции и юридической советницы правительства, министерство труда объявило о прекращении с 1 марта субсидий на ясли для детей ультрарелигиозных мужчин, по возрасту обязанных служить в армии. Речь идет об учащихся ешив и колелей (ешив для семейных), то есть, о ешиботниках и аврехах.

Начиная с 1 марта 2025 года, право на субсидии для оплаты пребывания детей в субсидируемых яслях будет предоставляться только тем, кто соответствует одному из следующих критериев:

– родился 16.07.1997 или ранее (в соответствии с законом о военной службе),

– завершил срочную военную службу или в настоящее время проходит срочную военную службу,

– получил персональное освобождение от военной службы.

При этом тем, кто соответствует этим критериям, не нужно будет подавать документы или заново обращаться за субсидией.

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