"Глобс": пуск новых участков столичного трамвая задерживается в ожидании церемонии с участием Регев

Работы по строительству новых участков "красной" ветки скоростного трамвая в Иерусалиме завершены, сертификаты безопасности по итогам проверок и приемочных проездов получены.

Иерусалимское транспортное управление вывесило часы с обратным отсчетом времени до утра вторника, 25 февраля. Однако часы обнулились, а составы на новых путях так и не появились.

Как сообщает "Глобс", министерство транспорта до сих пор не дало формального разрешения на ввод в эксплуатацию. Со ссылкой на источники в министерстве, причина задержки – требование министра транспорта Мири Регев провести церемонию с ее участием и с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Красная" линия, введенная в строй в 2011 году, протянулась на 14 километров, соединив гору Герцля с районом Писгат-Зеэв. Новые участки должны довести трамвай от Писгат-Зеэва до Неве-Яакова на севере столицы, и от горы Герцля до больницы "Адаса Эйн-Керем" на юге.

В министерстве транспорта утверждают, что еще не успели изучить итоговый отчет германской компании, выдававшей сертификат безопасности, и что пуск трамвая назначен на пятницу, 28 февраля.