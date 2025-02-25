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Экономика

"Глобс": пуск новых участков столичного трамвая задерживается в ожидании церемонии с участием Регев

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 25 февраля 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 21:56
Мири Регев и Биньямин Нетаниягу на церемонии пуска трамвая в Гуш-Дане в 2023 году
GPO

Работы по строительству новых участков "красной" ветки скоростного трамвая в Иерусалиме завершены, сертификаты безопасности по итогам проверок и приемочных проездов получены.

Иерусалимское транспортное управление вывесило часы с обратным отсчетом времени до утра вторника, 25 февраля. Однако часы обнулились, а составы на новых путях так и не появились.

Как сообщает "Глобс", министерство транспорта до сих пор не дало формального разрешения на ввод в эксплуатацию. Со ссылкой на источники в министерстве, причина задержки – требование министра транспорта Мири Регев провести церемонию с ее участием и с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Красная" линия, введенная в строй в 2011 году, протянулась на 14 километров, соединив гору Герцля с районом Писгат-Зеэв. Новые участки должны довести трамвай от Писгат-Зеэва до Неве-Яакова на севере столицы, и от горы Герцля до больницы "Адаса Эйн-Керем" на юге.

В министерстве транспорта утверждают, что еще не успели изучить итоговый отчет германской компании, выдававшей сертификат безопасности, и что пуск трамвая назначен на пятницу, 28 февраля.

Экономика
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