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NEWSru.co.il :: Экономика25 января 2022 г., 10:11

Израиль опустился на одно место в Глобальном индексе коррупции

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Израиль опустился на одно место в Глобальном индексе коррупции

Организация Transparency International опубликовала ежегодный Глобальный индекс коррупции, в котором Израиль, опустился с 35-й строки, которую он занимал в 2019-2020 годах, на 36-ю строку из 180.

Среди 37 развитых стран OECD Израиль находится на 29-й строчке, опустившись на четыре места за два года.

Список наименее коррумпированных стран возглавляют Дания, Новая Зеландия и Финляндия, имеющие одинаковый рейтинг. Далее следуют Швеция и Сингапур, также с одинаковым рейтингом делящие 4-5 места.

Самой коррумпированной страной мира считается Южный Судан. Немногим лучше ситуация в Сирии, Венесуэле, Йемене, КНДР и Афганистане.


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Израиль остался на 35-м месте Глобального индекса коррупции

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