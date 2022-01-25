Израиль опустился на одно место в Глобальном индексе коррупции

Организация Transparency International опубликовала ежегодный Глобальный индекс коррупции, в котором Израиль, опустился с 35-й строки, которую он занимал в 2019-2020 годах, на 36-ю строку из 180.

Среди 37 развитых стран OECD Израиль находится на 29-й строчке, опустившись на четыре места за два года.

Список наименее коррумпированных стран возглавляют Дания, Новая Зеландия и Финляндия, имеющие одинаковый рейтинг. Далее следуют Швеция и Сингапур, также с одинаковым рейтингом делящие 4-5 места.

Самой коррумпированной страной мира считается Южный Судан. Немногим лучше ситуация в Сирии, Венесуэле, Йемене, КНДР и Афганистане.