Волна подорожаний: "Дипломат" объявил о повышении цен на 4-14%
Компания "Дипломат", являющаяся вторым по величине в Израиле импортером продуктов питания и товаров первой необходимости, уведомила дистрибьюторов о повышении цен на свои товары в диапазоне 4-14%.
Новый прейскурант вступит в силу с 1 марта текущего года. Среди прочего, подорожают все продукты компании Procter&Gamble, Kellogg's, Heinz, Starkest и т.д.
Напомним, что ранее о повышении цен объявили компании "Осем", "Шастович", "Темпо", Центральная компания по производству прохладительных напитков и т.д.
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