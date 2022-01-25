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NEWSru.co.il :: Экономика25 января 2022 г., 08:56

Волна подорожаний: "Дипломат" объявил о повышении цен на 4-14%

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Волна подорожаний: "Дипломат" объявил о повышении цен на 4%-14%

Компания "Дипломат", являющаяся вторым по величине в Израиле импортером продуктов питания и товаров первой необходимости, уведомила дистрибьюторов о повышении цен на свои товары в диапазоне 4-14%.

Новый прейскурант вступит в силу с 1 марта текущего года. Среди прочего, подорожают все продукты компании Procter&Gamble, Kellogg's, Heinz, Starkest и т.д.

Напомним, что ранее о повышении цен объявили компании "Осем", "Шастович", "Темпо", Центральная компания по производству прохладительных напитков и т.д.


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