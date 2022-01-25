Минфин представил программу финансовой помощи пострадавшим предприятиям

Министерство финансов представило во вторник, 25 января, пакет мер по оказанию помощи предприятиям и частным предпринимателям, пострадавшим в ходе пятой волны эпидемии коронавируса. Общая стоимость программы – 1,3 млрд шекелей.

В числе мер:

- Отмена системы осуществления государством отсроченных платежей поставщикам и переход к немедленной оплате с 31 марта 2022 года. Ориентировочная стоимость шага для государства – 600 млн шекелей

- Адресное ускорение возвратов НДС и подоходного налога. Ориентировочная стоимость шага для государства – 600 млн шекелей

- Выплата авансов учреждениям культуры, поддерживаемым государством, в размере примерно 25% от суммы гранта. Ориентировочная стоимость - 200 млн шекелей.

- Расширение деятельности фонда ссуд под гарантии государства, изменение критериев получения повышенного финансирования и одобрение повышенных кредитов на основании прогноза о снижении объемов деятельности.

- Увеличение срока погашения кредитов под гарантии государства с 5 до 10 лет.

- Предоставление отсрочки по кредитам под гарантии государства ("грейс") еще на год (до 2 лет максимум). "Грейс" сроком на 3 месяца по кредитам под гарантии государства, предоставленным из регулярного кредитного фонда (фонд 2016).

- Продление на 60 дней срока подачи декларации индивидуального предпринимателя, освобожденного от выплат НДС ("осек патур") – до 31.03.22.

- "Зеленый свет" для отсрочек платежей по НДС, авансовых выплат по подоходному налогу и зачетов для тех, кто закрыл офис или сократил объем деятельности из-за эпидемии.

- Снижение представительской квоты для сдачи отчетов компаний до 45% вместо 55% по состоянию на 31.1.22. Льготы для малых и средних бизнесов, работающих на экспорт: - облегченный протокол выдачи кредитов под гарантии государства на оборотный капитал или для инвестиций. Максимальный кредит в размере 15% от годового оборота сроком на 5 лет, из которых 6 месяцев – "грейс". Кредиты могут быть предоставлены в шекелях, долларах или евро. Снижение залоговых средств до 10%. Краткосрочное кредитное страхование (Top Up Cover): помощь экспортерам и местным предприятиям в обеспечении защиты от рисков неплатежеспособности покупателей. Программа действует до конца 2022 года и реализуется в сотрудничестве с частными кредитными страховыми компаниями. Объем программы – 2,6 млрд шекелей. Страхование долгосрочных кредитов (Long Up Cover) для помощи малым и средним бизнесам в экспортных и внешнеторговых операциях и проникновении на развивающиеся рынки, обеспечивающие более высокую отдачу от сделок. Объем программы – 650 миллионов шекелей.



"Мы находимся на пике нынешней волны коронавируса и хотим, чтобы индивидуальные предприниматели, предприятия и отрасли, пострадавшие от эпидемии, успешно пережили этот сложный период, и поэтому предоставляем помощь. Предыдущие волны научили нас тому, что больше всего экономике вредит закрытие предприятий, и поэтому мы избегаем локдаунов и поддерживаем тенденцию роста и снижения безработицы. Для нас важно придать предприятиям уверенность и оказать существенную помощь во всем, что касается проблем с ликвидностью, и по возможности содействовать в других вопросах. Мы продолжаем следить за статистикой, действовать ответственно и заботиться о том, чтобы никто не был оставлен в беде", - заявил глава минфина Авигдор Либерман.