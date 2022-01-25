Компания "Штраус" объявила о повышении цен на импортируемую продукцию

Компания "Штраус", один из крупнейших игроков на израильском рынке продуктов питания, объявила о повышении цен на продукты, импортером и дистрибьютором которых она является.

Размер подорожания составит 3-17%, больше всего подорожают маргарин и различные заменители масла.

Компания подчеркивает, что продукция, которую она производит, дорожать не будет.

Заявление "Штраус" последовало через несколько часов после публикации информации о повышении цен на продукцию, импортируемую компанией "Дипломат", вторым по величине израильским импортером продуктов питания. Новый прейскурант "Дипломата" вступит в силу с 1 марта текущего года. Среди прочего, подорожают все продукты компании Procter&Gamble, Kellogg's, Heinz, Starkest и т.д. Средний размер подорожания – 4-14%.

Напомним, что ранее о повышении цен объявили компании "Осем", "Шастович", "Темпо", Центральная компания по производству прохладительных напитков и т.д.