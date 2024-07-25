Минтранс: запрет крупным городам давать жителям бесплатную парковку вступит в силу в 2025 году
время публикации: 25 июля 2024 г., 23:00 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 23:00
Министерство транспорта опубликовало черновик постановлений ПДД, запрещающий населенным пунктам с населением более 40 тысяч человек предоставлять своим жителям право бесплатной парковки на сине-белой разметке вне зоны непосредственного проживания.
Постановление должно вступить в силу в январе 2025 года, однако органы местной власти требуют предоставить им двухлетнюю отсрочку и обеспечить улучшение качества общественного транспорта.
Следует отметить, что соответствующий закон был принят еще в ноябре 2021 года. Он давал муниципалитетам три года на урегулирование вопроса платы за парковку на улицах. Данный шаг призван убедить людей пересесть с автомобиля на общественный транспорт.
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