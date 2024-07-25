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Экономика

Минсельхоз: на восстановление сельхозземель на юге уйдут до 12 лет и 300 млн шекелей

время публикации: 25 июля 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 11:41
Минсельхоз: на восстановление сельхозземель на юге уйдут до 12 лет и 300 млн шекелей
Chaim Goldberg/Flash90

Согласно оценке министерства сельского хозяйства, восстановление сельскохозяйственных земель на юге страны, пострадавших в результате войны (как от вторжения ХАМАСа, так и от тяжелой военной техники ЦАХАЛа), обойдется в 300 миллионов шекелей.

По словам специалистов, стоимость восстановления составляет от 1000 до 2000 шекелей на дунам пострадавшей земли, при том, что пострадали около 100 тысяч дунамов. К этому следует добавить расходы на восстановление инфраструктуру и компенсацию за снижение урожайности в годы, предшествующие полному восстановлению.

Сроки восстановления для большинства земель составляют около 5 лет, однако есть немало участков, где для полной реабилитации земли потребуется 10-12 лет.

Что касается северной границы, на текущий момент у министерства сельского хозяйства нет никаких данных, даже приблизительных.

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