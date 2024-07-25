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Экономика

Утверждена реформа импорта косметики и товаров личной гигиены

время публикации: 25 июля 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 10:20
Утверждена реформа импорта косметики и товаров личной гигиены
AP Photo/Rich Pedroncelli

Депутаты Кнессета единогласно утвердили в итоговом чтении реформу импорта косметики и товаров личной гигиены, продвигавшуюся министерством здравоохранения как часть реформы "Что хорошо для Европы, хорошо для Израиля".

Реформа, представленная министерством здравоохранения, облегчает бюрократию и проверки импортируемой продукции минздравом, перекладывая ответственность за продукцию на импортера (при условии, что импортер отвечает критериям минздрава, а товар разрешен к продаже в ЕС, Швейцарии или Великобритании).

Кроме того, требования к продукции в сфере косметики и личной гигиены, производимой в Израиле, приводятся в соответствие со стандартами Европейского союза, с отдельными изменениями.

Экономика
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