Утвержден крупный проект "Расселение-Застройка" в Ашдоде

Национальная комиссия по приоритетным жилищным проектам утвердила реализацию крупного проекта "Расселение-Застройка" в ашдодском квартале "Бет".

В рамках проекта будут снесены 18 старых четырехэтажных многоподъездных здания на 487 квартир, и на их месте будут построены 9 зданий высотой до 32 этажей и 5 зданий высотой 10 этажей, в общей сложности на 2160 квартир.

Из общего числа новых квартир 432 будут малогабаритными (менее 55 кв.м.).

Кроме того, в проекте будут 34,5 тысячи кв.м. торговых и офисных площадей и 319 тысяч кв.м. общественных зданий (новая начальная школа, дом престарелых и т.д.).

Проект является продолжением плана по превращению улицы Герцль из исключительно транспортной артерии в торговую улицу, на которую будут выходить фасады магазинов и офисов.