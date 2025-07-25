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Экономика

Минтранс доплатит водителям автобусов, чтобы предотвратить забастовку

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 25 июля 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 08:13
Минтранс доплатит водителям автобусов, чтобы предотвратить забастовку
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство транспорта утвердило формат выплат водителям автобусов, лишившимся значительной части зарплаты в ходе операции "Народ как лев" из-за резкого сокращения количества рабочих часов.

Минтранс доплатит водителям разницу между фактически полученной зарплатой и зарплатой, которую они должны были получить за полный рабочий месяц.

Кроме того, министерство покроет две третьих убытков автобусных компаний, связанных с постоянными расходами.

Общая стоимость компенсаций составит 100 миллионов шекелей, из которых треть возьмут из резервов минфина, а остальную часть – из бюджета министерства транспорта.

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Водители автобусов угрожают забастовкой