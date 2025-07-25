Проект скоростных поездов между Хайфой и Беэр-Шевой получил финансирование для начала работ

Министерство финансов перевело министерству транспорта 300 миллионов шекелей для начала работ по реализации национального инфраструктурного плана 65А, предусматривающего создание инфраструктуры для скоростных поездов между Хайфой и Беэр-Шевой, сообщает служба новостей N12.

Реализация проекта должна сократить время поездки между Хайфой и Тель-Авивом и между Беэр-Шевой и Тель-Авивом до получаса за счет увеличения скорости движения поездов до 250 км/ч.

На данном этапе речь идет об удвоении колей на протяжении 70 километров между станциями Хоф а-Кармель и Шфаим.