x
25 июня 2024
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июня 2024
|
25 июня 2024
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Архитектор Сантьяго Калатрава будет строить новую "визитку" Хайфы на деньги анонимного миллиардера

время публикации: 25 июня 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 22:00
Архитектор Сантьяго Калатрава будет строить новую "визитку" Хайфы на деньги анонимного миллиардера
NEWSru.co.il. Фото: А.Завин

Знаменитый испанский архитектор Сантьяго Калатрава посетил на этой неделе Хайфский порт в рамках проекта по обновлению береговой линии.

Как сообщает портал Ice, Калатрава будет разрабатывать два здания, которые должны стать новыми визитными карточками Хайфы – уникальный плавучий морской музей и концертный зал.

Работу Калатравы по разработке проектов будет финансировать еврейский миллиардер из США, не желающий раскрывать свою личность.

Следует отметить, что это будет не первый проект Калатравы в Израиле. Он – автор струнного моста в Иерусалиме и такого же пешеходного моста в Петах-Тикве, а также кинетической композиции в хайфском "Технионе".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 20 ноября 2013

Струнный мост Иерусалима: пять лет в столичном пейзаже
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 июня 2008

В Иерусалиме открывают Струнный мост. Въезд в столицу по шоссе номер 1 будет перекрыт
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 апреля 2007

В Иерусалиме началось строительство подвесного моста