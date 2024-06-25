Архитектор Сантьяго Калатрава будет строить новую "визитку" Хайфы на деньги анонимного миллиардера

Знаменитый испанский архитектор Сантьяго Калатрава посетил на этой неделе Хайфский порт в рамках проекта по обновлению береговой линии.

Как сообщает портал Ice, Калатрава будет разрабатывать два здания, которые должны стать новыми визитными карточками Хайфы – уникальный плавучий морской музей и концертный зал.

Работу Калатравы по разработке проектов будет финансировать еврейский миллиардер из США, не желающий раскрывать свою личность.

Следует отметить, что это будет не первый проект Калатравы в Израиле. Он – автор струнного моста в Иерусалиме и такого же пешеходного моста в Петах-Тикве, а также кинетической композиции в хайфском "Технионе".