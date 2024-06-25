Суд распорядился убрать 8 резервуаров нефти, расположенных рядом с жилыми домами в Хайфе
время публикации: 25 июня 2024 г., 21:39 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 21:39
Суд по административным вопросам приказал государственной компании "Таштийот Энергия", отвечающей за хранение запасов энергоносителей, в течение полугода прекратить использовать 8 нефтяных резервуаров, расположенных вблизи жилых домов и общественных учреждений.
Суд также обязал компанию в течение 9 месяцев прекратить использование 45 резервуаров, расположенных на терминале Кирьят-Хаим, и не прошедших надлежащего лицензирования.
Стоит отметить, что в 2021 году один из резервуаров компании в Ашкелоне сгорел в результате попадания в него ракеты из сектора Газы.