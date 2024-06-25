Суд распорядился убрать 8 резервуаров нефти, расположенных рядом с жилыми домами в Хайфе

Суд по административным вопросам приказал государственной компании "Таштийот Энергия", отвечающей за хранение запасов энергоносителей, в течение полугода прекратить использовать 8 нефтяных резервуаров, расположенных вблизи жилых домов и общественных учреждений.

Суд также обязал компанию в течение 9 месяцев прекратить использование 45 резервуаров, расположенных на терминале Кирьят-Хаим, и не прошедших надлежащего лицензирования.

Стоит отметить, что в 2021 году один из резервуаров компании в Ашкелоне сгорел в результате попадания в него ракеты из сектора Газы.