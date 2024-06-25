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Из-за разницы в терминологии ЦАХАЛа йешивы "дезертиров" продолжили получать госфинансирование

время публикации: 25 июня 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 07:12
Из-за разницы в терминологии ЦАХАЛа йешивы "дезертиров" продолжили получать госфинансирование
Yonatan Sindel/Flash90

Вынесенное в апреле 2024 года промежуточное постановление Высшего суда справедливости вынудило министерство просвещения прекратить выплату ультраортодоксальным йешивам дотаций за учеников в возрасте 18-26 лет, не получивших продление отсрочки от службы в армии.

Для этого минпрос получил от ЦАХАЛа списки йешиботников, находившихся в статусе отсрочки от армейской службы, и не получивших продление этого статуса.

Однако из-за разницы в терминологии часть йешив, причем относящиеся к наиболее категорично настроенной против военной службы в частности и государства в целом Иерусалимской фракции ("Пелег Йерушалми"), продолжили получать финансирование.

В отличие от других йешив, ученики которых по достижении призывного возраста обращались в ЦАХАЛ и получали отсрочку от службы, ученики йешив "Пелег Йерушалми" за отсрочкой не обращались, и автоматически записывались в дезертиры. Соответственно, они не попали в списки получавших отсрочку от службы.

Как сообщает портал Ynet, ожидается, что в ближайшие дни ошибка будет исправлена, однако не ясно, будет ли исправление вноситься задним числом с апреля.

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