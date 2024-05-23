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В Иерусалиме "харедим" протестуют против закона о призыве. Видео

время публикации: 23 мая 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 19:03
В Иерусалиме "харедим" протестуют против закона о призыве в армию
Кадр из видео, предоставленного пресс-службой полиции

На пересечении улиц Сарей Исраэль и Яффо в Иерусалиме проходит акция протеста радикальной ультрарелигиозной общины "Пелег а-Иерушальми" против закона о призыве в армию.

Около сотни "харедим" создают помехи движению трамвая и перекрывают дороги. Они скандируют: "Умрем, но не пойдем в армию", а также кричат в сторону сотрудников полиции: "Нацисты".

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что полицейские оттесняют нарушителей правопорядка с проезжей части, используя спецсредства для разгона демонстраций.

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