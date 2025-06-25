Fly Dubai, Tus и Blue Bird возобновляют полеты в Израиль

Бюджетная авиакомпания Fly Dubai стала первой иностранной авиакомпанией, возвращающейся в Израиль после окончания операции "Народ как лев".

Уже вечером в среду, 25 июня, авиакомпания выполнит два полета по маршруту Израиль-Дубаи. С 29 июня количество рейсов авиакомпании вырастет до 4 в сутки, с 1 июля – до 7 в сутки, а со 2 июля – до 8 в сутки.

С четверга, 26 июня, полеты в Израиль возобновят принадлежащие израильской компании "Кишрей Теуфа" кипрская авиакомпания Tus и греческая авиакомпания Brue Bird.

Ожидается, что на следующей неделе в Израиль вернутся авиакомпании Ethiopian Airlines, Hinan Airlines, Etihad и Red Wings.

С 1 июля туристические компании "Шатиах Меофеф" и "Кишрей Теуфа" начнут задействовать чартерные рейсы в Средиземноморье и Восточную Европу.

Согласно текущим сообщениям, израильские авиакомпании в ближайшую неделю будут заняты возвращением застрявших за границей израильтян, после чего вернутся к постоянному расписанию полетов. Вместе с тем, авиакомпании открыли продажу билетов и на вылет из Израиля.