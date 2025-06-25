Авиакомпания Air Haifa продолжит совершать рейсы из Ларнаки до 1 июля

Авиакомпания Air Haifa сообщила, что продолжит совершать ежедневные рейсы из Ларнаки в Хайфу и в обратном направлении до следующего понедельника.

Ожидается, что с 1 июля авиакомпания вернется к работе по обычному расписанию.

Вечером 25 июня, после снятия ограничений Командованием тыла, аэропорт "Бен-Гурион" возобновил работу в полном объеме.

Авиакомпания "Эль-Аль" объявила, что до конца июля будет продавать билеты в один конец до Израиля по фиксированной цене: 699 долларов из Лос-Анджелеса, 649 долларов – из Нью-Йорка, 589 долларов – из Бангкока, 415 долларов – из Лондона (Хитроу), 315 долларов – из Лондона (Лутон), 300 долларов – из Парижа, 235 долларов – из Тбилиси и из Рима, 210 долларов – из Будапешта и Бухареста, 149 долларов – из Афин, 99 долларов – из Ларнаки.

Запросы на возобновление полетов в Израиль уже подали авиакомпании Fly Dubai, Etihad, BlueBird, Tus, Ethiopian Airways, Red Wings, Hinan Airlines. Министерство транспорта ведет переговоры о возвращении других авиакомпаний.