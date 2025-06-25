Согласован формат пособия по безработице за неоплачиваемый отпуск во время войны с Ираном

Министерство финансов и Всеобщая федерация профсоюзов сообщили, что достигли договоренностей относительно схемы неоплачиваемого отпуска (ХАЛАТ) в связи с операцией "Народ как лев", дающей права на пособие по безработице.

В рамках новой схемы период отсутствия на работе, дающий право на пособие по безработице, до 12 дней (в обычной ситуации требуется 30 дней, в начале недели этот срок был сокращен до 14 дней).

Работникам необходимо будет доказать, что они отсутствовали на работе в течение 12 дней, не обязательно подряд, чтобы иметь право на пособие по безработице в рамках неоплачиваемого отпуска.

Схема будет применяться единовременно и на конкретный период операции "Народ как лев" в свете уникальных характеристик операции, в ходе которой были введены обширные и беспрецедентные ограничения на короткие периоды времени, что повлияло на способность многих работников выходить на работу.