Страны NATO увеличат оборонные расходы до 5% ВВП

На проходящем в Гааге саммите лидеры стран-членов Северо-Атлантического альянса утвердили решение об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

3,5% ВВП будут направляться на базовые оборонительные средства, такие как содержание армии и вооружения, и 1,5% - на широкую защиту, такую как кибербезопасность, защита газопроводов и интернет-кабелей,

В опубликованной декларации была подтверждена приверженность стран статье 5 Вашингтонской конвенции NATO, согласно которой агрессия против одной из стран-членов будет считаться агрессией против всего блока.