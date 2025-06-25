x
25 июня 2025
|
последняя новость: 19:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июня 2025
|
25 июня 2025
|
последняя новость: 19:59
25 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Страны NATO увеличат оборонные расходы до 5% ВВП

NATO
время публикации: 25 июня 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 18:42
Страны NATO увеличат оборонные расходы до 5% ВВП
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

На проходящем в Гааге саммите лидеры стран-членов Северо-Атлантического альянса утвердили решение об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

3,5% ВВП будут направляться на базовые оборонительные средства, такие как содержание армии и вооружения, и 1,5% - на широкую защиту, такую как кибербезопасность, защита газопроводов и интернет-кабелей,

В опубликованной декларации была подтверждена приверженность стран статье 5 Вашингтонской конвенции NATO, согласно которой агрессия против одной из стран-членов будет считаться агрессией против всего блока.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июня 2025

Встреча в верхах на фоне двух войн: в Гааге открывается саммит NATO