Правительство рассматривает принудительную реновацию в пострадавших от ракет старых кварталах

Директор налогового управления Шай Аронович считает бессмысленным восстановление старых малоэтажных кварталов в Гуш-Дане, пострадавших от ракетных обстрелов.

По его словам, нет никакого смысла ремонтировать дома, не имеющие защищенных помещений и не укрепленные на случай землетрясения, и тем более нет смысла строить на их месте такие же малоэтажные дома.

Как сообщает The Marker, вместо этого Аронович предлагает направить деньги компенсационного фонда на реализацию в этих кварталах проектов городской реновации ("Расселение-Застройка").

Данный вопрос рассматривается в специальной межминистерской комиссии с участием министерств финансов, строительства, внутренних дел и юстиции.