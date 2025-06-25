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Экономика

Правительство рассматривает принудительную реновацию в пострадавших от ракет старых кварталах

Ущерб
Недвижимость
время публикации: 25 июня 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 08:13
Правительство рассматривает принудительную реновацию в пострадавших от ракет старых кварталах
AP Photo/Efrem Lukatsky

Директор налогового управления Шай Аронович считает бессмысленным восстановление старых малоэтажных кварталов в Гуш-Дане, пострадавших от ракетных обстрелов.

По его словам, нет никакого смысла ремонтировать дома, не имеющие защищенных помещений и не укрепленные на случай землетрясения, и тем более нет смысла строить на их месте такие же малоэтажные дома.

Как сообщает The Marker, вместо этого Аронович предлагает направить деньги компенсационного фонда на реализацию в этих кварталах проектов городской реновации ("Расселение-Застройка").

Данный вопрос рассматривается в специальной межминистерской комиссии с участием министерств финансов, строительства, внутренних дел и юстиции.

Экономика
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