Во сколько обошлась Израилю война с Ираном

В компенсационный фонд налогового управления поданы более 40 тысяч исков о компенсации ущерба от ракетных обстрелов из Ирана, и эта цифра еще не окончательная.

25 многоэтажных зданий получили повреждения, требующие их сноса, включая несколько элитных высоток в Гуш-Дане. Более 12000 человек эвакуированы, и приблизительно 2500 из них придется ждать возвращения в свой дом не менее 3 лет, а скорее всего – 4-5 лет. До тех пор государство должно будет оплачивать им аренду.

Хорошая новость – оплата прямого ущерба не ляжет бременем на государственный бюджет. Механизм компенсационного фонда, наполняемого постепенно из налога на покупку недвижимости в мирное время, предназначен именно для таких сценариев. На текущий момент в нем накоплены 9 миллиардов шекелей.

План компенсации косвенного ущерба, объявленный министерством финансов буквально за сутки до конца войны, обойдется госбюджету приблизительно в 3 миллиарда шекелей.

Выплаты раненым и семьям 28 погибших во время войны оцениваются в несколько сотен миллионов шекелей.

Самая дорогая составляющая войны – расходы ЦАХАЛа, и здесь оценки расходятся. В министерстве обороны говорят о 30 миллиардах шекелей дополнительно в 2025 году и еще 25-30 миллиардах шекелей в 2026 году. В министерстве финансов утверждают, что все расходы ЦАХАЛа на ведение военных действий уложились в 16 миллиардов шекелей.