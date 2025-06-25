Новозеландская Xero Limited покупает израильский стартап за $3 млрд

Новозеландский разработчик бухгалтерского программного обеспечения Xero Limited объявил о покупке израильской стартап-компании Melio, создавшей платформу онлайн-платежей между бизнесами.

Стоимость сделки составит 2,5 миллиона долларов наличными и акциями. Кроме того, работники компании смогут получить до полумиллиарда долларов за три года по мере достижения установленных целей.

Melio была основана в 2018 году, и за годы своего существования мобилизовала 700 миллионов долларов. Штат компании составляет 600 сотрудников, из которых 400 в Израиле и 200 в США.