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Экономика

Новозеландская Xero Limited покупает израильский стартап за $3 млрд

Экзит
Финтек
время публикации: 25 июня 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 08:59
Новозеландская Xero Limited покупает израильский стартап за $3 млрд
AP Photo/Mark Schiefelbein

Новозеландский разработчик бухгалтерского программного обеспечения Xero Limited объявил о покупке израильской стартап-компании Melio, создавшей платформу онлайн-платежей между бизнесами.

Стоимость сделки составит 2,5 миллиона долларов наличными и акциями. Кроме того, работники компании смогут получить до полумиллиарда долларов за три года по мере достижения установленных целей.

Melio была основана в 2018 году, и за годы своего существования мобилизовала 700 миллионов долларов. Штат компании составляет 600 сотрудников, из которых 400 в Израиле и 200 в США.

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