Apple объявил новые цены на свою продукцию

Через несколько дней после предупреждения Тима Кука корпорация Apple объявила о повышении цен на значительную часть своих продуктов.

В частности базовая цена MacBook Neo теперь начинается с 699 долларов вместо 599 долларов, MacBook Air – 1299 долларов вместо 1099 долларов, MacBook Pro – с 1999 долларов вместо 1699 долларов, iPad Pro – с 1199 долларов вместо 999 долларов, а iPad Air – с 749 долларов вместо 599 долларов.

Цены на iPhone, часы и наушники AirPods пока остаются без изменений.

"Мы делаем все возможное, чтобы смягчить колоссальный рост издержек, который на нас обрушивается, и пытались защитить наших клиентов от удорожания, но ситуация стала невозможной", – сказал Кук на прошлой неделе в интервью Wall Street Journal. По его словам, повышение цен стало "неизбежным" из-за скачка стоимости таких компонентов, как память и накопители.

В Израиле пока неясно, как повышение цен повлияет на местный рынок: с одной стороны, низкий курс доллара может помочь, но рост цен на чипы памяти настолько велик, что этого может оказаться недостаточно.