Apple повысит цены на свою продукцию

Apple планирует поднять цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резко растущую стоимость чипов памяти и хранилищ, заявил уходящий генеральный директор компании Тим Кук в интервью Wall Street Journal.

Резкий скачок спроса на центры обработки данных для искусственного интеллекта вынудил производителей из других отраслей вступить в жесткую конкуренцию за все более скудные поставки ключевых компонентов, что приводит к резкому росту цен. Это касается автомобильный сектор, производителей электроники и электротехники и т.д.

«К сожалению, рост цен неизбежен», — сказал Кук изданию WSJ. «Мы делаем всё возможное, чтобы сдержать огромные надбавки, которые на нас перекладывают; мы пытались защитить наших клиентов от этого роста, но ситуация стала невыносимой».