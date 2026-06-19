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Экономика

Apple повысит цены на свою продукцию

Потребление
Цены
ИИ
время публикации: 19 июня 2026 г., 07:14 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 07:14
Apple повысит цены на свою продукцию
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Apple планирует поднять цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резко растущую стоимость чипов памяти и хранилищ, заявил уходящий генеральный директор компании Тим Кук в интервью Wall Street Journal.

Резкий скачок спроса на центры обработки данных для искусственного интеллекта вынудил производителей из других отраслей вступить в жесткую конкуренцию за все более скудные поставки ключевых компонентов, что приводит к резкому росту цен. Это касается автомобильный сектор, производителей электроники и электротехники и т.д.

«К сожалению, рост цен неизбежен», — сказал Кук изданию WSJ. «Мы делаем всё возможное, чтобы сдержать огромные надбавки, которые на нас перекладывают; мы пытались защитить наших клиентов от этого роста, но ситуация стала невыносимой».

Экономика
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