Израиль и Индия договорились о сотрудничестве в сфере государственного аудита

Генеральный контролер Индии Санджай Мурти и государственный контролер Израиля Матаниягу Энгельман подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в сфере государственного аудита.

Подписание состоялось в ходе визита Энгельмана в Нью-Дели во главе делегации руководящих сотрудников офиса государственного контролера.

Меморандум создает основу для расширенного сотрудничества в сфере государственного аудита через обмен профессиональными знаниями, методологиями, технической экспертизой, возможностями обучения и передовыми практиками.

Также обсуждалась целесообразность проведения двусторонних семинаров поочередно в Индии и Израиле для обмена профессиональным опытом и инновационными практиками в областях, представляющих общий интерес.