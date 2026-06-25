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Экономика

Израиль и Индия договорились о сотрудничестве в сфере государственного аудита

время публикации: 25 июня 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 10:12
Марк Нейман/GPO
Марк Нейман/GPO

Генеральный контролер Индии Санджай Мурти и государственный контролер Израиля Матаниягу Энгельман подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в сфере государственного аудита.

Подписание состоялось в ходе визита Энгельмана в Нью-Дели во главе делегации руководящих сотрудников офиса государственного контролера.

Меморандум создает основу для расширенного сотрудничества в сфере государственного аудита через обмен профессиональными знаниями, методологиями, технической экспертизой, возможностями обучения и передовыми практиками.

Также обсуждалась целесообразность проведения двусторонних семинаров поочередно в Индии и Израиле для обмена профессиональным опытом и инновационными практиками в областях, представляющих общий интерес.

Экономика
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