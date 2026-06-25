Израиль и Индия договорились о сотрудничестве в сфере государственного аудита
Генеральный контролер Индии Санджай Мурти и государственный контролер Израиля Матаниягу Энгельман подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в сфере государственного аудита.
Подписание состоялось в ходе визита Энгельмана в Нью-Дели во главе делегации руководящих сотрудников офиса государственного контролера.
Меморандум создает основу для расширенного сотрудничества в сфере государственного аудита через обмен профессиональными знаниями, методологиями, технической экспертизой, возможностями обучения и передовыми практиками.
Также обсуждалась целесообразность проведения двусторонних семинаров поочередно в Индии и Израиле для обмена профессиональным опытом и инновационными практиками в областях, представляющих общий интерес.