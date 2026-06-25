Нохи Данкнер остался без загранпаспорта и кредитных карт в рамках процедуры банкротства

Тель-Авивский мировой суд удовлетворил ходатайство банков "Леуми", "Апоалим", "Мизрахи-Тфахот" и "Дисконт" о начале процедуры банкротства против предпринимателя Нохи Данкнера.

Согласно распоряжению суда, Данкнер должен сдать свой загранпаспорт и кредитные карты. Также он не сможет учреждать новые юридические лица и уходить в "минус" на банковском счете.

В ближайшее время бывший мультимиллионер должен будет покинуть свою виллу в Герцлии и переехать в многоквартирный дом в Тель-Авиве.

Раз в два месяца он должен будет подавать кредиторам отчет о доходах и расходах.

Следует отметить, что сам Данкнер снял свои возражения против инициированной банкам процедуры банкротства: "Я сдаюсь. Я отдал все, что у меня есть, включая залог моих прав в наследстве отца, главным активом которого является "Бейт а-Шенхав" в Иерусалиме, продажу которого я сейчас обсуждаю с покупателем".

Данкнер, контролировавший концерн IDB, крупнейший в израильской экономике, пришел к урегулированию долга из-за высокого уровня закредитованности и пирамидальной структуры, через которую он, владея небольшим капиталом, контролировал компании на десятки миллиардов шекелей.

Попечителя, который будет вести переговоры с банками по остатку долга Данкнера и реализации его активов, назначит управляющий по делам о неплатёжеспособности.