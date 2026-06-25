NASA будет покупать снимки с израильских спутников

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) подписало договор с израильской компанией ImageSat International (ISI) на поставку спутниковых снимков с группировки спутников EROS и RUNNER.

В общей сложности NASA выбрало 14 поставщиков, контракт с которыми был подписан на 2,5 года. Совокупная стоимость контрактов – 476 миллионов долларов.

Поставщики будут обеспечивать NASA спутниковыми данным с целью расширить набор данных, доступных исследователям и государственным структурам.

ImageSat управляет несколькими спутниками производства Израильской авиационной промышленности и продает клиентам услуги космической съемки, разведывательного анализа, а иногда и сами спутники.