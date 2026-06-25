Сын бизнес-партнера Трампа из ОАЭ купил особняк Лондона за $250 млн

Особняк The Holme в самом центре Риджентс-парка в Лондоне будет продан 26-летнему Аббасу Сагвани, сыну эмиратского миллиардера Хуссейна Сагвани, давнего делового партнера президента США Дональда Трампа.

Сумма сделки – 190 миллионов фунтов стерлингов (около 250 млн долларов США), что делает особняк одним из самых дорогих зданий британской столицы.

The Holme, построенный в 1818 году и включающий частный сад площадью 16 дунамов в центре Риджентс-парка, был выставлен на продажу в начале 2023 года по запрашиваемой цене 250 миллионов фунтов стерлингов.

Тогда СМИ поспешили назвать его «самым дорогим домом Лондона», поскольку при достижении запрашиваемой цены особняк сместил бы с первого места особняк на 45 комнат в районе Найтсбридж с видом на Гайд-парк, проданный в апреле 2020 года за 210 миллионов фунтов стерлингов основателю китайской девелоперской компании Evergrande, миллиардеру Сюй Цзяиню.

В итоге, спустя два года после выставления на продажу, особняк был продан по значительно более низкой цене — 139 миллионов фунтов стерлингов — нынешним владельцам, которые теперь продают его сыну Сагвани.

Новым рекордом стала в этом году продажа британским девелопером Ником Кэнди своего дома в престижном лондонском районе Челси за 275 миллионов фунтов стерлингов управляющему британским хедж-фондом Сунилу Сетхи.