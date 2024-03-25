Война полупроводников: Китай запретил госструктурам покупать чипы Intel и AMD

В Китае вступили в силу новые руководящие принципы, запрещающие закупку чипов производства корпораций Intel и AMD китайскими государственными структурами. Также под запрет попали операционная система Windows и базы данных иностранной разработки.

Более того, государственным структурам выше муниципального уровня приказано "в целях безопасности и надежности" уже сейчас перейти на компьютеры и серверы с чипами и операционными системами местного производства.

Напомним, что крупнейший китайский производитель чипов SMIC оказался под американскими санкциями еще в 2019 году. Также США запретили продавать Китаю оборудование для производства чипов последних поколений, а в 2023 году – чипы NVIDIA для технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, в последние годы США, ЕС, Япония, Индия и другие страны начали активно привлекать производителей чипов строить заводы на своей территории.