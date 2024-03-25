Остаток после ликвидации крупнейшего израильского кооператива разделят между 15 тысячами членов
время публикации: 25 марта 2024 г., 08:25 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 08:25
История крупнейшего в истории Израиля потребительского кооператива "Кооп Исраэль", который был зарегистрирован в 1950 году в Иерусалиме, подходит к концу.
В общей сложности после погашения долгов, длившегося последние пять лет, в кассе кооператива остались 23 миллиона шекелей, которые будут поделены поровну между всеми его членами за вычетом 15% налога.
Начиная со вторника, 26 марта, каждый из 15403 членов кооператива сможет явиться в отделение Почты Израиля, предъявить документы и получить около 1400 шекелей (брутто) из суммы, оставшейся после ликвидации кооператива и погашения его долгов.
Для получения дополнительной информации можно обратиться в горячую линию по телефону 03-6555700.