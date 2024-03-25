Мировые цены на какао-бобы выросли за год почти втрое

Стоимость тонны какао-бобов на нью-йоркской товарно-сырьевой бирже достигла отметки 8900 долларов, хотя еще в середине февраля 2024 года стоила около 5900 долларов.

За последний год рост цен на какао-бобы составил 186%, то есть основной ингредиент шоколада подорожал за год в 2,86 раза, в том числе почти в два раза – за последний месяц.

Цены на шоколадную продукцию уже выросли более чем на 10%, однако в ближайшие пару месяцев ожидается еще более существенное подорожание.

Причина роста цен на какао – засуха, нанесшая серьезный урон производителям какао в странах Западной Африки – Гане и Кот д`Ивуаре. По оценке международной организации производителей какао, в текущем году в мире будет собрано 4,45 миллиона метрических тонн бобов, что на 374 тысячи тонн ниже ожидаемого спроса.