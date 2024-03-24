Реформа системы общественного транспорта: минтранс обещает большую экономию для пассажиров

В понедельник, 25 марта, начнется реализация реформы системы общественного транспорта "Цедек Хеврати" – "Социальная справедливость". В рамках реформы жителям населенных пунктов периферии (с первого по пятый социо-экономические децили по индексу периферии Центрального статистического бюро) будут платить за месячный проездной ("хофши ходши") на 50% меньше, люди студенческого возраста (с 18 по 26 лет) получат скидку в размере 33% на месячные проездные, инвалиды и получатели пособий от "Битуах Леуми" получат скидку на месячный проездной в размере 50%.

Еще одним важным нововведением станет полное освобождение от платы за общественный транспорт демобилизованным после срочной службы военнослужащим и завершившим национальную службу ("Шерут Леуми") в течение года после демобилизации, сообщает "Исраэль Айом".

Второй этап реформы, который вступит в силу через несколько месяцев, освобождение от оплаты общественного транспорта получат люди пенсионного возраста (женщины с 62 лет, мужчины – с 67 лет). В дополнение к этому будут введены скидки для представителей малообеспеченных слоев населения на основании социо-экономического статуса населенного пункта или определенного района проживания.

По оценкам министерства транспорта, демобилизованный солдат, обычно приобретающий месячный проездной "хофши ходши" в районе 1, стоящий 99 шекелей, сэкономит 1188 шекелей за год, а если он будет пользоваться общественным транспортом для поездок по всей стране, включая поездки на поезде, его экономия сможет достичь 7320 шекелей в год, поскольку комплексный всеизраильский проездной обходится в 610 шекелей в месяц.

Житель периферии сэкономит после введения реформы от 594 шекелей в год до 3660 шекелей в год (по тому же принципу расчетов). Молодежь до 27 лет сэкономит от 392 шекелей до 2415 шекелей в год.

Узнать подробности о реформе можно будет в информационном центре министерства транспорта по телефону *4515.