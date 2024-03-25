Минтранс опубликовал черновик указа об оплате проезда в общественном транспорте кредитной картой

Министерство транспорта опубликовало черновик указа о регулировании оплаты проезда в общественном транспорте с помощью кредитной или дебетовой карты, без необходимости в проездной карте "Рав-Кав" или в наличии смартфона.

Напомним, что оплата проезда наличными в Израиле больше невозможна, поэтому человек, привыкший, например, оплачивать проезд с помощью одного из приложений, у которого села батарейка смартфона, может оказаться в затруднительной ситуации.

На данный момент в рамках пилотного проекта оплата кредитной картой возможна только в автобусах компании "Дан", и не учитывает полагающиеся пассажиру скидки.

На минувшей неделе министр транспорта Мири Регев заблокировала законопроект о внедрении оплаты проезда с помощью кредитных карт с сохранением всех льгот. Стоимость этого законопроекта оценивалась в 90 миллионов шекелей в год.

Новый указ говорит о постепенном внедрении оплаты кредитными и дебетовыми картами в соответствии с решением директора управления общественного транспорта, без предоставления пассажирам каких-либо льгот.