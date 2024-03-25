Норвежский суверенный фонд объявил о пересмотре политики инвестиции в компании, связанные с Израилем

Норвежский суверенный фонд, одна из самых крупных инвестиционных структур в мире, объявил о пересмотре политики инвестиции в израильские и международные компании в связи с войной в секторе Газы.

Причина пересмотра – возможное нарушение этического кодекса фонда.

Согласно сообщениям, фонд намерен рассмотреть вывод инвестиций из компаний, поставляющих Израилю оружие, используемое в секторе Газы.

Следует отметить, что устав фонда позволяет ему инвестировать в оборонные предприятия за исключением связанных с ядерным оружием.

По состоянию на конец 2023 года фонд владел акциями 76 израильских компаний, после того, как в предыдущие годы вывел инвестиции из нескольких компаний "в связи с инфраструктурными проектами на оккупированных территориях".