x
25 марта 2024
|
последняя новость: 23:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
25 марта 2024
|
25 марта 2024
|
последняя новость: 23:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Экономика

Норвежский суверенный фонд объявил о пересмотре политики инвестиции в компании, связанные с Израилем

время публикации: 25 марта 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 22:45
Норвежский суверенный фонд объявил о пересмотре политики инвестиции в компании, связанные с Израилем
AP

Норвежский суверенный фонд, одна из самых крупных инвестиционных структур в мире, объявил о пересмотре политики инвестиции в израильские и международные компании в связи с войной в секторе Газы.

Причина пересмотра – возможное нарушение этического кодекса фонда.

Согласно сообщениям, фонд намерен рассмотреть вывод инвестиций из компаний, поставляющих Израилю оружие, используемое в секторе Газы.

Следует отметить, что устав фонда позволяет ему инвестировать в оборонные предприятия за исключением связанных с ядерным оружием.

По состоянию на конец 2023 года фонд владел акциями 76 израильских компаний, после того, как в предыдущие годы вывел инвестиции из нескольких компаний "в связи с инфраструктурными проектами на оккупированных территориях".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 декабря 2022

Суверенный фонд Норвегии намерен вывести инвестиции из израильских банков из-за поселенческой деятельности
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 июля 2021

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии объявил о выводе инвестиций из израильских компаний в "черном списке" СПЧ ООН