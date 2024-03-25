Из-за войны "Сандор" отменил возвращение на маршруты из Израиля в Сербию, Хорватию и Словению

Израильская авиакомпания "Сандор", являющаяся "дочкой" авиакомпании "Эль-Аль", объявила об отмене планов по возвращению на маршруты из Израиля в Белград, Загреб и Любляну в летний сезон 2024 года.

В сообщении об изменении планов авиакомпания ссылается на Войну "Железных мечей" в качестве причины, "создающей трудности с арендой самолетов и влияющей на график полетов".