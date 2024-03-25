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Из-за войны "Сандор" отменил возвращение на маршруты из Израиля в Сербию, Хорватию и Словению

время публикации: 25 марта 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 25 марта 2024 г., 12:54
Из-за войны "Сандор" отменил возвращение на маршруты из Израиля в Сербию, Хорватию и Словению
Wikipedia.org. Фото: LLHZ2805

Израильская авиакомпания "Сандор", являющаяся "дочкой" авиакомпании "Эль-Аль", объявила об отмене планов по возвращению на маршруты из Израиля в Белград, Загреб и Любляну в летний сезон 2024 года.

В сообщении об изменении планов авиакомпания ссылается на Войну "Железных мечей" в качестве причины, "создающей трудности с арендой самолетов и влияющей на график полетов".

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